Toyota Land Cruiser превратили в броневик с истребителем дронов на борту (видео)

Ателье SVI Engineering из Южной Африки представило новый бронированный внедорожник, основой для которого стал Toyota Land Cruiser 70-ой серии. Проект получил название SVI Engineering MAX 3.

Это одна из самых впечатляющих конверсий данной модели, из всех ранее представленных. И она вполне может принять участие в следующей части фильма «Безумный Макс». Специалисты компании приложили немало сил, чтобы сделать броневик неповторимым.

Он получил новый корпус из бронированной стали, который соответствует уровню защиты EN1063 BR6 (при желании его можно повысить до BR7). То есть такой машине не страшны обстрелы из стрелкового оружия, штурмовых винтовок, а также подрывы противопехотных гранат.

Так как из-за брони существенно выросла масса автомобиля, то его дополнили третьей осью. Также была расширена вторая ось, установлен новый задний стабилизатор поперечной устойчивости и амортизаторы. Массивные колеса обули в «зубастые» вседорожные шины. Мощность исходит от 4,5-литрового дизельного турбодвигателя V8.

Еще одной особенностью бронемашины стал перехватчик дронов. Радар, который входит в комплектацию, определяет местоположение вражеского дрона и идентифицирует его. После этого информация поступает в систему управления боем, подключенную к автоматическому гранатомету, которая и отрабатывает его. Сбитый дрон можно забрать с помощью мотоцикла, установленного на задней части грузовика.