Редкого шестиколесного монстра Mercedes G-Сlass оценили в $1,1 млн

Таких внедорожников было выпущено всего 100 единиц

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появилось объявление о продаже настоящего шестиколесного монстра — внедорожника Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Автомобиль мощностью 700 л.с. подготовило тюнинг-ателье Brabus.

Всего было выпущено 100 таких Гелендвагенов, но лишь малая их часть подверглась доработке. Тюнеры улучшили технику и обновили салон.

В движение Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 2013 года выпуска приводит 5,5-литровый двигатель V8 с увеличенными нагнетателями, новыми выпускными коллекторами и интеркулером с водяным охлаждением. Для увеличения термостойкости отдельных элементов использовали золотое напыление. Все эти манипуляции отразились на мощности — 544 л.с. против нынешних 700 л.с. В пару мотору предусмотрена семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для того, чтобы ускорится от 0 до 100 км/ч 4,5-тонному внедорожнику необходимо 7,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Будущему владельцу огромный внедорожник сможет предложить двухцветную отделку салона с декоративными «сотами», сиденья с электрорегулировками и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, спутниковую навигацию. Этот список дополняют 18-дюймовые кованые колеса и внедорожные покрышки.

До конца аукциона осталось меньше суток. Совсем скоро у этого идеального G63 AMG 6×6 с 12,8 тысячами километров на одометре появится новый владелец. Ему придется отдать за автомобиль 1,1 млн долларов.