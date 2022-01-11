Новинка Первый внедорожник Chery дебютировал с адаптивной подвеской и площадкой для дрона

Запас хода новинки составит 1000 км

Chery презентовала новую модель, которая будет выпускаться под брендом Jetour. Внедорожник с индексом T-X отличается брутальным дизайном и составит конкуренцию Tank 300 от Great Wall и Ford Bronco.

Новинка дебютировала в качестве концепта, но компания обещает в скором времени представить серийный вариант. Как утверждает производитель, он будет практически полностью повторять шоу-кар. Jetour T-X получил угловатый кузов с рубленными линиями. Впереди внимание привлекают угловатые светодиодные фары, приподнятый капот, массивный бампер и светящаяся надпись с названием марки.

Также внимание привлекают широкие колесные арки, выдвижные дверные ручки, относительно небольшие зеркала заднего вида со встроенными камерами. На крыше установлена специальная площадка для дронов. Оснащение салона пока не раскрыто. Но производитель обещает, что оно будет выполнено в соответствии с текущими тенденциями в сегменте.

Основан Jetour T-X на платформе Kunpeng и получил рамную конструкцию. Ему обещан полный привод и адаптивная подвеска. Официально моторная гамма не названа. Однако архитектура позволяет выпускать внедорожник с ДВС, гибридной установкой, электромотором и двигателем, работающим на водороде. Скорее всего производитель обойдется подключаемым гибридом. По словам главы марки, при полном баке и полностью заряженной батарее новинка сможет проезжать до 1000 км. Расход топлива составит 1 л на 100 км.