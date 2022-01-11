Skoda засветила новейший кроссовер в преддверии дебюта (фото)

Модели обещан запас хода в 535 км

Осталось 20 дней до премьеры новой модели Skoda. Электрическое кросс-купе Enyaq намерены представить 31 января этого года. Компания продолжает подогревать интерес потенциальных покупателей к новинке и опубликовала очередную порцию дизайнерских скетчей.

Это не первый взгляд на электрокар. Ранее производитель демонстрировал его на затемненных тизерах, а также публиковал фото модели в плотном камуфляже. На новых эскизах Enyaq Coupe iV показан в ракурсе три четверти. На одном из снимков рядом находится купе Popular Monte Carlo, которое выпускалось в 30-х годах прошлого столетия.

От классической модели версию кросс-купе можно отличить по покатой линии крыши, срезанной корме и более крупным колесам, размер которых варьируется от 19 до 21 дюйма. Известно, что длина Enyaq Coupе достигает 4653 мм, что на 4 мм больше, чем классический Enyaq. К тому же модель получит коэффициент аэродинамического сопротивления 0,234. Это один из самых низких показателей в классе.

На одном заряде новый купеобразный кроссовер сможет проезжать до 535 км. Электромобиль предложат с несколькими силовыми установками. Базовая версия будет комплектоваться одним электромотором на 177 или 201 л.с. Топовый вариант получит два мотора с отдачей 261 л.с. В продажу новинка поступит до конца текущего года.