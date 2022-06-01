Peugeot готовит два «четыреста восьмых»

Под названием Peugeot 408 на рынок выйдет «китайский» седан третьего поколения и новый приподнятый лифтбек для Европы

В начале июня в Китае состоится презентация Peugeot 408 третьего поколения. Премьеру новинки анонсировала компания Dongfeng Peugeot-Citroеn, совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и альянса Stellantis. В ожидании премьеры внешность и оформление салона седана новой генерации можно рассмотреть на шпионских фото.

Судя по снимкам, смена поколения не отразилась на родственных связях китайского Peugeot 408 с европейским Peugeot 308. Седан сохранил традиционный трехобъемный силуэт, а под капотом ожидаются заимствованные у «триста восьмого» трех- и четырехцилиндровые турбомоторы.

Но французская марка готовит еще один Peugeot 408, но уже для европейского рынка. Это будет кросс-лифтбек на базе того же Peugeot 308, вышедшего на рынок в 2021 году. Появление «пятидверки» компания анонсировала осенью 2021 года. Изначально предполагалось, что автомобиль с заводским кодом Р54 выйдет на рынок, как Peugeot 4008, но в итоге один ноль из названия убрали. Официальная премьера кросс-лифбека запланирована на конец июня. Ожидается, что новинка будет доступна с обычными бензиновыми ДВС и гибридной силовой установкой.