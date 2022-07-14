Pininfarina показала сборку гиперкара Battista (видео)

Первый клиентский автомобиль отгрузят до конца лета

Итальянское кузовное ателье Pininfarina приступило к изготовлению клиентских гиперкаров Battista. Премьерный показ электрической новинки мощностью более 1900 л.с. состоялся на Женевском автосалоне 2019 года.

В июне того же года в Турине представили обновленную версию спорткара, а 22 мая 2020 года дебютировала специальная версия Battista под названием Anniversario. От базовой модели она отличалась особым цветом кузова — Cambiano. Фактически он состоит из трех оттенков, которые вручную наносятся слоями в течение нескольких недель. При этом мастерам приходится каждый раз разбирать и собирать кузов.

Первый клиентский гиперкар должны были собрать в 2020 году, но из-за пандемии производство автомобиля стартовало только сейчас. По этому поводу Pininfarina опубликовала короткий видеоролик, демонстрирующий как выглядит изнутри «именное» ателье по производству гиперкара Battista Atelier в итальянском Камбьяно.

Площадь монтажного помещения ателье занимается 2500 квадратных метров. Оно разделено на 14 зон сборки контроля качества. Над каждым из автомобилей трудится команда из 10 высококлассных специалистов, которые выполняют все работы вручную. Процесс изготовления автомобиля занимает 1340 часов.

Каждый из 150 запланированных Pininfarina Battista будет уникальным. Владельцам предлагают 13,9 квинтиллиона возможных сочетаний деталей экстерьера и более 128,5 миллионов комбинаций интерьера на выбор. Плюс к этому, в салоне установят табличку с индивидуальной лазерной гравировкой для каждого клиента.

Pininfarina Battista — электрический спорткар, названный в честь основателя ателье Баттиста «Пинин» Фарина. Автомобиль укомплектован четырьмя электродвигателями, каждый из которых отвечает за свое колесо и батареей емкостью 120 кВтч. Совокупная отдача агрегатов — 1903 л.с. и 2340 Нм крутящего момента. Запас хода — 500 км. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — менее 2 секунды. Скорость в 300 км/ч гиперкар набирает меньше чем за 12 секунд после старта. Максимальная скорость — 350 км/ч. Базовый ценник — 2 млн евро.