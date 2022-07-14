Волонтеры изготовили для ВСУ мобильные санитарные комплексы (фото)

Компания Interlegal совместно с волонтерским центром «На Волне»‎ наладили производство мобильных санитарных комплексов. Первые четыре единицы уже готовы и скоро отправятся на передовую.

Как сообщили в штабе центра, их получат подразделения Морской пехоты ВМС и Войск противовоздушной обороны Украины. Каждый санитарный комплекс включает в себя душевую и прачечную. Спроектированы они таким образом, что могут размещаться как стационарно, так и объезжать воинские части на мобильных платформах.

«‎Волонтерский центр продолжает производство мобильных прачечных и душевых для наших защитников. Для этого мы используем обычные контейнеры. На изготовление одного комплекса уходит до двух недель и 4800 долларов», – рассказал Скоробогатов.