Почтовый Mercedes-Benz еSprinter получил интересную систему фильтрации воздуха

Компания Mercedes-Benz Vans и Австрийская почтовая служба (Osterreichische Post) запустили совместный проект. Для развозки корреспонденции в городе Грац с августа были задействованы два электрофургона Mercedes-Benz еSprinter, оснащенные передовой фильтрующей системой воздуха. В переднем модуле автомобиля установлен фильтрующий элемент от MANN + Hummel, который с помощью стандартного подкапотного вентилятора нагнетает воздух и очищает его от твердых частиц.

Машина оснащена датчиком определения концентрации твердых частиц в воздухе, позволяющим изменять производительность фильтрации. Этот проект гармонично вписывается в концепцию «Зеленый Грац». С ноября 2021 года развозкой почты в городе занимаются исключительно электромобили. Более того, Австрийская почтовая служба поставила цель перевести весь свой автопарк на электротягу уже к 2030 году.

Заметим, что Mercedes-Benz еSprinter позволяет очищать воздух от твердых частиц не только на ходу, но и на стоянке – во время зарядки аккумуляторов. Данная система фильтрации впервые была установлена на экспериментальном фургоне Mercedes-Benz Sustaineer, причем не только в переднем модуле, но и под днищем. Система снижает выбросы мелкодисперсной пыли в непосредственной близости от автомобиля на 50% (35% на стоянке и 15% во время движения) до размера частиц в 10 микрометров.