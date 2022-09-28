«Подогретый» Ford Focus ST получил новый трековый пакет

Первые поставки Track Pack покупателям запланированы на ноябрь 2022 года

Подразделение Ford Performance подготовило пакет доработок для обновленного хот-хэтча Focus ST. Как говорят в компании, трековый пакет Track Pack предназначен для «настоящих энтузиастов вождения». Он прошел обкатку на знаменитой гоночной трассе «Нюрбургринг» и уже доступен для предзаказа. Опробовать его ценители скорости смогут уже в ноябре.

Программа доработок включает набор глянцево-черного декора и ряд технических изменений, который позволят превратить «горячий» хэтчбек в настоящий спорткар. Внешне Ford Focus ST Track Pack можно идентифицировать по окрашенным в черный глянец решетке радиатора, корпусам боковых зеркал заднего вида, элементам переднего бампера, крыше, спойлеру и заднему диффузору. К этому можно добавить заниженный на 10 мм дорожный просвет. Хотя визуально заменить столь несущественное отличие от стокового автомобиля довольно сложно.

В списке технических отличий винтовые стойки KW Automotive с 12 настройками сжатия и 16 настройками отбоя. Также пакет включает новые пружины жестче прежних на 50%, а 19-дюймовые легкосплавные диски с шинами Pirelli P Zero Corsa — на 10% легче. Передние тормозные диски с четырехпоршневыми суппортами Brembo увеличены на 10%.

Под капотом никаких изменений не предвидится. Стандартный 2,3-литровый бензиновый четырехцилиндровый турбированный EcoBoost по-прежнему выдает 280 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая механическая.

Как пакет Track Pack отобразится на динамических характеристиках автомобиля, не сообщается. Не озвучивается и стоимость модернизации.

Как стало известно ранее, производство Ford Focus завершится в 2025 году в связи с тотальным переходом европейского подразделения концерна на электромобили. Прямого преемника у одной из самых популярных в Европе моделей не будет.