Тест-драйв Volvo C40 Recharge: изучаем красоту и динамику шведского электромобиля

Похоже, мода на купэобразные кроссоверы вовсе не думает проходить, и автобренды представляют новые модели именно с таким типом кузова. Вот и Volvo в прошлом году презентовала новый Volvo C40 Recharge. Премьера прошла довольно тихо, зато новинка очень быстро добралась до украинского рынка. А следовательно, и к нам на тест-драйв. И в этом тесте мы будем разбираться с индексами, киловатт-часами и километрами, поехали!

Несмотря на то, что за Volvo одно время прочно закрепилась репутация спокойных семейных, едва ли не “пенсионерских” автомобилей, в ее модельной линейке немало и весьма интереснейших экземпляров. И купе среди них тоже встречались! Если заглянуть глубоко в историю Volvo, то на ум приходит великолепная P1800, увидевшая свет еще в 1960 году. Элегантное спортивное купе вызвало настоящий фурор, да и по сей день эта модель выглядит впечатляюще. Позже, в 80-х, была интересная Volvo 780 Coupe (которая скорее 2-дверный седан), а уже в 90-х появилась Volvo C70. Позже шведы использовали букву С в обозначении хэтчбека Volvo C30 (2006 год), которому также не откажешь в оригинальности (и который также слабо тянет на “купе”). После чего лет на 10 наступило некоторое затишье, пока не были оглашены планы по выпуску электромобиля Volvo C40 Recharge.

Соединить главные автомобильные тренды в одной модели решение правильно, тем более что основа для него, а именно электрокроссовер XC40 Recharge, уже была готова. Оставалось только нарисовать новый кузов – и новинка готова. И вот с этой задачей, по-моему мнению, дизайнеры справились отлично! И самое интересное, что автором стиля нового С40 стал белорусский дизайнер, который уже не один год работает в команде Volvo. Именно скетч Юрия Замковенко лег в основу будущего серийного автомобиля.

Если попробовать описать его в двух словах, то получится что-то вроде “корма – это наше все!” Динамичная линия крыши плавно переходит в сильно наклоненные задние стойки, украшенные длинными задними фонарями – отличительной особенностью почти всех моделей Volvo. Тут же они получили немного иное оформление – не сплошной линией а пунктиром.

Днем это не так заметно, зато ночью световой рисунок словно оживает и выглядит весьма оригинально. У кроссовера слегка отвесная корма с глубокой выштамповкой и небольшим аккуратным спойлером. Финальный художественный аккорд – хитроумный изогнутый спойлер над задним стеклом. В итоге при взгляде под углом сзади кроссовер выглядит не менее элегантно и интригующе, нежели его дальний предок модель P1800. Идет модели и приглушенный синий цвет в сочетании с крышей черного цвета.

С другой стороны, на немаленьких колесах с 20-дюймовыми дисками и малыми свесами, Volvo C40 Recharge выглядит не только атлетично и поджаро, но и немного вздернуто. Конечно же, без сравнения с XC40 Recharge нам никак не обойтись. Так вот, С40 ниже на целых 65 мм, и это наиболее ощутимое расхождение в габаритах. Потому как колесная база у кросс-купе точно такая же (2702 мм), а длина даже на несколько миллиметров больше. Но по части восприятия внешне Volvo C40 смотрится молодежнее и свежее!

Если же говорить о передней части обеих моделей, то она почти идентична. Отличие лишь в мелких деталях, которые замечаешь далеко не сразу. Например, у С40 другой рисунок светодиодных фар и оформление противотуманок. И как вы уже поняли, построен Volvo C40 Recharge на той же платформе CMA (Compact Modular Architecture) и оснащен такой же литий-ионной батареей на 78 кВт*ч. Силовая установка также без изменений – в ее составе два электромотора (по одному на ось) суммарной мощностью 300 кВт (408 л.с.)

Не стали мудрствовать лукаво и с интерьером. Да, салон здесь такой же, как в электро XC40 Recharge, но благодаря нескольким важным деталям, воспринимается он немного иначе. Создатели С40 уверяют, что вдохновлялись скандинавскими пейзажами и старались сделать интерьер умиротворяющим. Но первое впечатление он произвел как раз бодрящее. Дело в том, что пол дверные карты и боковины центрального тоннеля отделаны материалом синего цвета, в то время как остальные цвета в салоне темные. Обратная комбинация (светлый верх-темный низ) периодически встречается, но вот такая – редкий случай.

Называется этот цвет Fjord Blue и он очень хорошо гармонирует с экстерьером. А еще, вместе с панорамной крышей, делает салон визуально просторнее. Конечно, светлый “пол” решение не самое практичное, но то, как “ожил” знакомый салон мне понравилось! К тому же, покрытие пола изготовлено на 100% из переработанных пластиковых бутылок – еще один вклад в экологию. По этой же причине сугубо кожаной отделки для салона С40 не предлагается.

И хотя внешне отделку интерьера тестовой Volvo C40 можно принять за кожу и алькантару, на самом деле это комбинация замшевого текстиля и специального материала Microtech. Кстати все оснащение в тестовой машине, включая акустику Harman/Kardon стандартное, а из опций здесь только разноширокая резина на тех самых 20-х дисках.

Передние сидения удобные, с хорошей поддержкой, профилем и даже с удлинняемой подушкой сиденья. Разве что немного жестковаты, но даже при продолжительной поездке это не досаждает. Меня смутило другое: при посадке я едва ли не задевал дверной проем головой! А что же тогда будет на заднем ряду? На удивление посадка на второй ряд оказалась свободнее! Несмотря на покатую линию крыши проем не очень узкий, а высота заднего дивана подобрана таким образом, что посадка для моего роста 1,82 м была комфортной. Да и устроившись на галерке понимаешь, что потолок “не давит”, а места до передних кресел с запасом. Одним словом, не такое уж тесное кросс купе, как о нем рассказывают.

Не ущемлен и багажник. Здесь он даже чуть выше от пола до шторки (а точнее полки), поэтому и объем получился 431 литр. Войлочная обивка, переставляемый и складываемый секционно фальшпол, средних размеров ниша под ним и две небольшие по бортам; складываемые по частям спинки второго ряда и лючок для длинномером – все довольно практично. Да, запаски здесь нет и близко, а ремкомплект следует искать под… капотом. Ведь там есть небольшой багажник-довесок. Это ниша для хранения зарядных кабелей, в которой и прячется набор для временного ремонта проколов.

Знакомо организованное водительское место как и в XC40 радует лаконичностью и эргономикой. А еще новой мультимедийной системой под управлением Android Automotive OS. И хотя Андроид уже давно используется в наших с вами смартфонах, в автомобильной индустрии он пошел в серию только в 2020 году. Привычные нам сервисы Google уже зашиты в память устройства, а скачать дополнительное по необходимости можно с помощью Google Plaу. Впрочем пользовательский интерфейс мало чем отличается от того, что был на прежних Volvo, разве что добавили чуть больше красок и сочности.

Перед водителем приборная довольно крупного размера (12,3 дюйма, больше, чем экран мультимедиа на 9 дюймов), но его возможности, на мой взгляд используются не полностью. Графика хорошая, четкая, но вариантов самой приборки всего два, а цветовая схема весьма простенькая. Вариант, когда почти на всю плоскость выводишь карты навигации удобен, но все же хочется больше вариантов настроек под себя.

А помните про важные детали, которые оживили салон? Так вот, кроме синего цвета, напоминающего нам о живописных скандинавских заливах, дизайнеры использовали декоративные вставки на передней панели и дверных картах с подсветкой. Днем они выглядят вполне обычно: фактурный пластик оттенков серого. Но с приходом темноты оживают новыми красками и красивым абстрактным рисунком. Оказалось, что у него также природное происхождение – это отсылка к горным пейзажам шведского национального парка Абиску. И выглядит это в разы интереснее обычных вставок под дерево или же под какие-либо другие материалы. Свечение ненавязчивое и от дороги не отвлекает, а на фото хорошо видно, что подсветка в ногах и та ярче.

Как я уже упомянул, два электромотора Volvo C40 Recharge выдают 408 л.с. и развивают крутящий момент 660 Нм. Что даже при снаряженной массе чуть более 2 тонн ставит кроссовер в ряды очень динамичных машин! На разгон от 0 до 100 км/ч у него уходит всего 4,7 секунды. Это чуть-чуть быстрее, чем XC40 Recharge и быстрее, чем ускоряются многие заряженные хэтчбеки, универсалы и седаны. Но если в XC40 Recharge такая динамика была нужна далеко не всегда, то в С40 с его амплуа купе она в самый раз! Ураганная динамика и недюжая тяга с самых низов способны разделать под орех очень многих оппонентов, от спортивных версий обычных моделей до брутальных кроссоверов-внедорожников. И если форсить на обычной “сороковке” зачастую было не пристало, то здесь уже совсем другое дело.

Тем более рулевое управление здесь хорошо настроено и насыщено обратным усилием, вдобавок можно выбрать его “спортивный” режим, немного утяжелив руль. А вот к тормозам у меня остались вопросы. С таким весом и динамикой именно тормозов мне часто не хватало! Причем дело даже не в их эффективности, ведь “блины” здесь такого размера, как у других машин диски, а в настройках – С40 тормозить как бы не спешит. Поэтому иногда педаль приходилось прижимать гораздо больше обычного.

Оказалось, что дело может поправить функция One Pedal Drive, что дословно переводится “вождение в одну педаль”. Работает все просто: как только приотпустил акселератор, электрокроссовер начинает замедляться, попутно задействуя режим рекуперации и заряжая батарею. Но это требует привыкания! Ведь замедление интенсивное, совсем не похожее на таковое, когда отпускаешь газ на обычном “автомате” (вариаторе, преселективе и тд). На привыкание ушел примерно день поездок, зато это дало лучшее чувство автомобиля и доказало, что к новому режиму привыкнуть таки можно. Переходить в обычный я уже не стал.

Volvo C40 Recharge достался мне в настоящую зимнюю погоду, и это сразу дало возможность оценить его зимнюю эксплуатацию. Итак, заявленный производителем пробег в режиме Pure 444 км (по методике WLTP). Согласитесь, немало и вполне оптимистично. А что же в реальной жизни?

При полном заряде батареи и при -5 за бортом, электрокроссовер пообещал мне, что мы проедем 300 км. Хм, неплохо! Причем это среднее значение по шкале, а диапазон был от 240 до 450 км.

Конкретная цифра запаса хода будет зависеть не только от мороза (тут каждый градус на учете), но также трафика (город электромобилям нравится больше), вашего стиля езды и интенсивности использования климатической установки. Наглядная графика бортового компьютера постоянно показывала мне, что это едва ли не самый затратный пункт. Но если ездить без резких ускорений и без максимальных скоростей можно, то без “печки” как-то неохота. Так что на этом пункте сильно не сэкономишь. Хотя отмечу, что Volvo автомобиль “теплый”, он хорошо держит тепло в салоне и не требует постоянно кочегарить печку.

Вообще, в Volvo C40 какая-то своя особая атмосфера комфорта и уюта, здесь все выполнено в скандинавском, действительно спокойном и умиротворяющем стиле (помните про гармонию с природой). Поэтому и носится на кроссовере постоянно мне вскоре расхотелось, ведь он приятен и в обычных режимах. Единственное, с чем пришлось смириться это минимальным обзором через салонное зеркало. В нем сильно наклоненное заднее стекло превращается в мини-амбразуру, через которую и в хорошую погоду много не увидишь. Ну а стеклоочистителя там нет.

Но даже при спокойной езде средний расход то и дело подбирался у меня к 30 кВт*ч на 100 км. И когда заряд батареи уменьшился до 60%, запаса хода оставалось где-то на 160 км. Зарядных порта у С40 два – это Type 2 и CCS/Combo 2, то есть стандартный европейский набор. И по быстрому Combo 2 можно было бы зарядиться “до полного” всего за час! По крайней мере, так мне пообещало зарядное устройство на 50 кВт. Но увы, его мощность зарядки упала уже после первых пяти-семи минут – типичная ситуация для многих зарядок, расположенных возле ТЦ. Но и часа у зарядки хватило, чтобы дозарядить батарею до 90% и получить запас хода примерно в 230 км.

В общем, швед морозов не боится (помогает в этом и терморегуляция батареи), готов радовать классным дизайном и отличной динамикой – гармоничный получился автомобиль. И хотя не без минусов, не буду скрывать, понравился мне. Вот только за технологии и дизайн необходимо заплатить: цена такого Volvo C40 Recharge почти 57 000 Евро.