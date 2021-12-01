Rampini представит 8-метровый автобус на водороде

Итальянская компания Rampini готовит к выходу на европейский рынок 8-метровый низкопольный автобус на водородных топливных элементах (технология увеличенного запаса хода – extended range). Машина будет выпускаться параллельно с обновленной моделью, работающей исключительно на литий-ферритовых батареях емкостью 280 кВт.ч. Официальная презентация намечена на весну 2022 года, сообщил президент компании – Фабио Маньони.

В 2021 году Rampini вышел со своими электробусами на рынки Франции, Германии и Испании, а в следующем году намечаются поставки и в Грецию. Два месяца назад в Испанию была отгружена последняя партия из шести 6-метровых электробусов E60; таком образом суммарное их число на дорогах страны достигло 24 ед.

Отметим, что городские электробусы длиной 6 и 8 м – оптимальный вид транспорта для исторических центров городов, где узкие и извилистые улочки не позволяют использовать 12-метровые машины. Кстати, в линейке Rampini есть и электробусы большого класса – модель E120 на 70 пассажиров, которая оснащается электромотором Siemens, батареями емкостью 355 кВт.ч и пневмоподвеской ECAS. Она может проехать без подзарядки до 200 км.

Что же касается других выпускаемых моделей, то это уже упомянутая E60 – длиной 6,11 м, на 36 мест (для сидения – 10). Она комплектуется электромотором Siemens мощностью 122 кВт. и двумя вариантами батарей: емкостью 143 кВт. или 170 кВт.ч. Запас хода составляет 175 и 215 км соответственно. Что же касается электрической модели побольше – E80, то машины имеет длину уже 7,79 м и рассчитана на перевозку 48 пассажиров (мест для сидения – 10). Батарея здесь более емкая – 200 кВт.ч. Максимальная скорость обоих электробусов составляет 63 км/ч.