Популярному в Украине Nissan Leaf подкорректировали внешность

Техническая составляющая осталась без изменений

Второе поколение Nissan Leaf приближается к концу своего жизненного цикла (дебют состоялся в 2017 году). Преемник модели уже на подходе. Его намерены показать в 2025-ом. А пока компания представила обновленный вариант популярного электрокара.

Это не масштабный рестайлинг, а скромный фейслифтинг, который затронул только экстерьер модели. Отличить новинку от актуальной версии можно будет по новой эмблеме на решетке радиатора, задней двери и колесах. К тому же электромобиль получил новые 16 и 17-дюймовые двухцветные глянцевые легкосплавные диски с оригинальным дизайном. Еще обновленному Leaf положены новые оттенки для кузова – Universal Blue и Magnetic Blue, которые ранее были доступны только для Qashqai и Ariya.

В салоне изменений нет. В его оснащение по-прежнему входит цифровая приборная панель и мультимедийная система NissanConnect с 9-дюймовым экраном, которая поддерживает Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa. Также доступен пакет систем безопасности ADAS ProPILOT. В движение Nissan Leaf приводит один электромотор, который, в зависимости от модификации, выдает 148 или 215 л.с. мощности. Модель предлагается с двумя батареями на 40 и 62 кВтч. Они обеспечивают запас хода до 385 км. Стоимость пока не объявлена.