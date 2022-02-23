SAIC выводит на рынок новое электрическое кросс-купе Feifan R7

Предзаказы на новинку с «умной кабиной» и возможностью замены аккумулятора уже принимаются

Компания Feifan Auto, ранее известна как R Auto, официально представила свою новую модель — электрическое кросс-купе Feifan R7 с возможностью замены батареи. Таким образом суббренд китайской группы SAIC стал вторым автопроизводителем после шанхайского стартапа Nio, предложившим потребителям такую возможность.

Более того, Feifan R7 позиционируется как среднеразмерное кросс-купе, сравнимое с Nio EC6. При колесной базе 2900 мм автомобиль достигает 4900 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1655 мм в высоту. Для сравнения габариты Nio EC6 при той же колесной базе составляют 4850 х 1965 х 1731 мм.

Также производитель заявляет о лучшем в своем классе коэффициенте аэродинамического сопротивления Cd — 0,238. У потенциального конкурента от Nio он составляет 0,265 – 0,26 в зависимости от версии.

Feifan R7 укомплектован одним электродвигателем отдачей 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Предварительно, для ускорения от 0 до 100 км/ч кросс-купе достаточно 4 секунды. Точных данных пока нет. Обещается, что запас хода превысит 600 км.

На крыше электромобиля установлен LiDAR, способный видеть на расстояние более 500 метров. Работает система на чипе Nvidia Orin smart driving. Также новинка получила «умную кабину», в основе которой чип Qualcomm Snapdragon 8155 и функцию дополненной реальности.

Но самое интересное — это фирменное решение Rising Power, которое позволяет не только заменить, но и обновить батарею. Как сообщается, замена блока займет 2,5 минуты, тогда как в Nio заявили, что процесс замены батареи занимает 3 минуты.

Предварительные заказы на Feifan R7 уже принимаются. Ценник пока не объявлен, но первым клиентам обещаны скидки. О планах относительно строительства станций замены аккумуляторов в Feifan Auto молчат.