Старенький 73-летний Ford получил начинку от современного BMW

Кузов купе поместили на шасси от BMW 335d

Кертис Мауэри из CM Fab Designs, который просто обожает автомобили решил сделать рестомод из своего старенького Форда 1949 года выпуска. Для воплощения задумки, мужчина решил не устанавливать мотор и трансмиссию отдельно, а просто взять платформу от BMW 335d и поставить на нее кузов Ford Club Coupe.

Архитектура от БМВ дала 73 летнему Ford ряд преимуществ помимо 3,0-литрового турбированного дизельного мотора и шестиступенчатой автоматической коробки передач. Речь в первую очередь о подвеске — спереди MacPherson и многорычажка сзади. Еще одним новшеством купе стали вентилируемые тормоза.

И хотя перед нами все тот же Ford Club Coupe сошедший с конвейера в далеком 1949 году, внутри он выглядит довольно современным. Интерьер, как и шасси, купе позаимствовало у BMW 335d. Отдельно стоит отметить и изготовленный на заказ каркас безопасности.