Porsche расширит линейку электровелосипедов

Компания анонсировала два новых предприятия по производству велосипедов

Porsche и Ponooc Investment BV основали два совместных предприятия по производству электровелосипедов: Porsche eBike Performance GmbH и P2 eBike GmbH. О серьезности намерений марки в развитии сегмента электровелосипедов свидетельствует уровень руководства компаний.

В частности, председателем правления Porsche eBike Performance GmbH назначен Ян Беккер, бывший генеральный директор Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG. В его зоне ответственности разработка ПО и систем электропривода для велосипедов нового поколения.

Их производством займется компания P2 eBike GmbH из Штутгарта, работающая на базе Porsche. Байки нового поколения появятся в середине этого десятилетия. Отвечать за производство будет Мориц Файленшмид, который назначен главой P2 eBike GmbH. Также он является управляющим директором Focus Bikes. Системы привода для электровелосипедов от Porsche eBike Performance GmbH планируют предлагать сторонним производителям.

В последние месяцы Porsche приобрела доли в нескольких компаниях по производству электровелосипедов. Среди них хорватская Greyp и немецкая Fazua. В июне Porsche увеличила свою долю в компании с 20 до 100%. Как сообщила пресс-служба компании, теперь Fazua будет объединена с Porsche eBike Performance GmbH.

Также Porsche продолжает работать со своим давним партнером Rotwild. В марте 2021 года компания представила свою интерпретацию эксклюзивных электрических велосипедов с Porsche eBike Sport и Porsche eBike Cross. Porsche также предлагает платформу цифровых услуг для велоспорта под брендом Cyklær и отмеченный многими наградами одноименный велосипед.

Что касается созданного в сотрудничестве с Rotwild спортивного электровелосипеда Porsche eBike Cross, то его уже сейчас можно приобрести за 8 550 долларов. Дизайн байка разработан ателье Studio F. A. Porsche. Вдохновением для разработчиков послужил спортивный характер Porsche Taycan. В частности, очертания карбоновой рамы велосипеда повторяют линию крыши автомобиля. Плоские формы призваны призваны обеспечить оптимальное отражение света.

Porsche eBike Cross позиционируется в качестве надежного транспортного средства для поездок по пересеченной местности. Байк комплектуется мотором Shimano STEPS EP-8 и системой Pedelec. Это позволяет разгоняться до 25 км/ч. Безопасную и быструю остановку обеспечивают гидравлические тормоза Magura MT Trail с термостойкими дисками. За быструю смену передач отвечает механизм Shimano XT с 12 скоростями. А за положение седла — стойка Crankbrothers с гидравлической регулировкой. Руль эргономичной формы снабжен цветным дисплеем Shimano, на котором в режиме реального времени отображается скорость, расстояние и запас хода. Также eBike Cross достались амортизирующая вилка MAGURA перевернутого типа и амортизаторы FOX с ходом пружины 100 мм.

Аккумуляторный блок Shimano емкостью 504 Втч. Предварительно, на одном заряде батареи eBike Cross способен проехать около 100 км в режиме ECO, 75 км в TRAIL и 50 км в BOOST. До 80% батарея пополняется за 2,5 часа, от 0 до 100% — приблизительно 5 часов. Производитель обещает 1000 циклов зарядки без существенного снижения производительности.

Габариты электровелосипеда — 1900 х 770 х 1050 мм. Масса — 21,7 кг. Байк доступен с тремя размерами рамы: S (на рост водителя примерно 1,56-1,70 метра, колеса 27,5 дюймов), M (1,68 – 1,82 метра, колеса 29 дюймов ) и L (1,80 – 1,94 метра, колеса 29 дюймов).