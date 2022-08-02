В России увеличился спрос на подержанные автомобили

Только в июле цены на вторичном рынке выросли на 3,5 процента

Новых нет, но вы держитесь. Так можно перефразировать знаменитое «обещание» Медведева применительно к российскому автомобильному рынку. Сформировавшийся в России дефицит новых автомобилей спровоцировал рост цен на вторичном рынке.

По данным экспертов, в июле цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 3,5%. Тогда как на протяжении предыдущих трех месяцев падали.

Как отмечается, в июле спрос на бэушные авто вырос на 6%, а продажи по сравнению с июнем увеличились на 2,5%. При этом предложение уменьшилось на 9%, что косвенно указывает на то, что россияне не спешат расставаться со своими автомобилями. По всей вероятности, боятся остаться совсем «без колес». Какая ни какая «иномарка» все же лучше новой «упрощенной» Lada без подушек безопасности, ABS и других западных штучек.

Чаще всего в июле 2022 года россияне покупали подержанные Lada Priora, Toyota Corolla, Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. За последний месяц эти модели подорожали в среднем на 3–4%.

Ожидается, что осенью ценники на автомобильный секонд-хенд в России будут только расти. По прогнозам, ситуация с новыми автомобилями улучшится только к концу этого или в начале следующего года. И то благодаря «параллельному» импорту, а не за счет возобновления собственного производства.