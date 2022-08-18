Porsche вернул в строй хардкорный 911 GT3 RS

Самая мощная дорожно-трековая версия появилась у Porsche 911 восьмого поколения

У Porsche 911 серии 992 появилась дорожно-трековая версия 911 GT3 RS. Вместе с приставкой RS спорткар получил форсированный силовой агрегат и ряд гоночных технологий. В их числе системы охлаждения и шасси. В частности, в переднем багажном отделении на месте трех радиаторов установили один большой. Это позволило освободить пространство для интеграции аэродинамических элементов. Подобное решение применено в 911 RSR и 911 GT3 R. Также вентиляционные отверстия появились в передних и задних колесных арках.

Один из самых заметных элементов функционального кузовного обвеса — гигантское двухсекционное антикрыло с неподвижной нижней и гидравлически регулируемой верхней частью. На скорости 200 км/ч оно генерирует 409 кг прижимной силы. Это в двое больше, чем у 911 GT3 RS предыдущей серии 991.2, и втрое больше, чем у актуального 911 GT3. По данным производителя, на скорости 285 км/ч она достигает 860 кг.

Новый 911 GT3 RS стал первым дорожным Porsche с системой DRS. Электроника позволяет одним нажатием кнопки изменять положение активных аэродинамических элементов. При экстренном замедлении обвес автоматически переходит в режим воздушного тормоза.

Спорткару досталась переработанная передняя подвеска. За счет этого прижимная сила на передней оси на максимальной скорости на 40 кг больше, чем у 911 GT3. Также с ориентацией на более динамичную езду изменены настройки задней многорычажки, полноуправляемого шасси и ассистентов вождения. Колея новой RS-версии на 29 мм шире, чем у Porsche 911 GT3.

У ездовой электроники три рабочих режима: Normal, Sport и Track. Последний позволяет изменять все основное настройки, в том числе параметры сжатия и отбоя амортизаторов, из салона.

Укомплектован 911 GT3 RS тем же 4,0-литровым шестицилиндровым оппозитником с «сухим» картером, что и 911 GT3. Но для хардкорного спорткара мощность мотора увеличили с 510 до 525 л.с. при этом максимальный крутящий момент уменьшился до 465 Нм (-5 Нм). Работает мотор в паре со спортивной роботизированной коробкой передач с укороченными передаточными числами.

Время ускорения с места до 100 км/ч — 3,2 секунды. Максимальная скорость — 296 км/ч. Для сравнения, 911 GT3 набирает первую «сотню» за 3,4 секунды и развивает 318 км/ч максимальной скорости. По данным производителя, снаряженная масса «двухдверки» составляет 1450 кг, всего на 15 кг больше, чем у базовой модели.

В Германии новый Porsche 911 GT3 RS стоит от 229 517 евро. Каждый покупатель хардкорного купе получит в подарок пакет Clubsport. В него входят стальная дуга безопасности, шеститочечный ремень безопасности и огнетушитель. За доплату предложен пакет Weissach с расширенным набором углепластиковых деталей. Стоит отметить, что уже «в базе» у «эрэски» карбоновые двери, капот, передние крылья, крыша и спортивные «ковши» в салоне.