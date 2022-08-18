В Украине арестовали имущество крупнейшей сети АЗС

Бюро экономической безопасности Украины продолжает проводить расследования и выявлять субъектов предпринимательской деятельности, конечными бенефициарами которых являются граждане России.

На основании собранных данных БЭБ арестовало автозаправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права одной из крупнейших АЗС Украины. В ведомстве не уточнили какой именно, но по данным инсайдеров речь идет о сети «Amic Energy»‎, которая до 2015 года принадлежала Лукойлу. Всего под арест попало 308 объектов. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн. грн.

Как заявили в пресс-службе ведомства, следствие установило причастность должностных лиц данной АЗС к искусственному завышению расходов и декларированию убыточной деятельности предприятий. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 270 млн. гривен. Также эти компании выплачивали дивиденды в пользу не резидентов страны. В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.