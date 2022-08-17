Посмотрите на арабский Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Свою версию кроссовера арабская компания Sandstorm показала в 2019 году

Первый кроссовер — Sandstorm Al Reem — появился в ОАЭ в 2019 году. Несмотря на заявления Sandstorm Automotive Factory, что модель полностью разработана местными специалистами, назвать его «национальным кроссовером» нельзя. Он построен на основе китайского Guangdong Foday 7, который в свою очередь, базируется на агрегатах старого Toyota Land Cruiser Prado.

Внешне Sandstorm Al Reem выглядит довольно солидно. В передней части кузова выделяется двухслойная сетчастая решетка радиатора. С обоих сторон она окружена довольно массивной оптикой. На боковине с водительской стороны — хромированная декоративная вставка и название марки над ней. На фото автомобиль в белом цвете, но во время презентации было заявлено, что кроссовер предложат также в сером, черном, серебристом и золотистом кузове. Бамперы, дверные пороги и вставки в корпусах боковых зеркал заднего вида независимо от основного цвета кузова — черные.

В основе модели лежит «современная платформа, адаптированная под условия ближневосточного бездорожья». Габаритами Sandstorm Al Reem сопоставим с Toyota Land Cruiser Prado. Колесная база у автомобилей одинакова — 2800 мм. При этом арабский кроссовер на несколько сантиметров короче — 4700 мм.

Под капотом у Al Reem 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 215 л.с. Коробка — пятиступенчатая механическая. Привод — передний или полный.

В первый год Sandstorm планировала выпустить тысячу кроссоверов с дальнейшим увеличением производства до шести тысяч в год. Также компания разработала пикап S24. Он построен на базе китайского среднеразмерного пикапа Foday F22.