Tesla вновь отложила выпуск Cybertruck и Roadster - когда ждать новинки

Производство планируют начать только через год

Как и было обещано ранее, состоялось специальное мероприятие, в рамках которого глава компании Tesla Илон Маск рассказал о результатах работы в 2021 году, а также о планах на будущее. Кроме того, он раскрыл новые сроки выхода долгожданных Cybertruck и Roadster.

Так, за 12 месяцев прошлого года американский производитель смог реализовать 936 000 электромобилей. Этот показатель стал рекордным за всю историю существования марки. В сравнении с 2020-ым поставки выросли на 87%. Больше всего продаж пришлось на Model 3 и Model Y. В текущем году Tesla продолжит наращивать обороты, чтобы достичь больших результатов. При этом выпуск новинок будет отложен. Так как постановка их на конвейер неизбежно приведет к падению объемов и снижению экономических показателей.

По словам Маска, футуристичный Cybertruck будет запущен в производство в 2023 году, тогда же начнется сборка и спортивного электрокара Roadster. А вот электромобиль за 25 000 долларов ждать не стоит. Глава американкой марки опроверг слухи о его разработке, подчеркнув, что такая машина наверняка когда-то появится в модельной линейке компании, но это будет не скоро. Ведь для того, чтобы максимально удешевить автомобиль нужен полный автопилот, по-другому снизить цену до такого уровня не получится. А на его разработку компании нужно еще, как минимум два года.

Так что потенциальным покупателям придется обзавестись терпением, так как в продажу новые электромобили могут поступить не раньше последнего квартала 2023 года, а то и в начале 2024-го. Возможно, эти сроки тоже неокончательные и Илон Маск вновь сдвинет их в любую из сторон.