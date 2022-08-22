Посмотрите на Ferrari 550 Maranello в стилистике кроссовок Майкла Джордана (фото)

Автомобиль спортсмена «доработало» ателье бизнесмена и филантропа Лаппо Элканна

У купе Ferrari 550 Maranello, выпускавшегося в 1996-2201 годах, появилась специальная версия, посвященная кроссовкам легенды баскетбола Майкла Джордана. Единственный в своем роде автомобиль создали в тюнинг-ателье Garage Italia Customs. Оно принадлежит Лаппо Элканну, праправнуку основателя Fiat Джованни Аньелли.

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу и шестикратный чемпион НБА прославил не только баскетбол, но и кроссовки Nike. Специально для спортсмена была создана линейка Air Jordan, в которую вошло немало культовых моделей. Одна из них — Air Jordan 3 в цвете White Cement.

Именно в этих кроссовках Джордан запечатлен на фото Крейга Эло во время легендарного данка из-за штрафной линии. Этому моменту и посвящен новый проект итальянского тюнера, специализирующегося на создании уникальных автомобилей.

Белый кузов купе просто пестрит отсылками к баскетбольной истории владельца. Прямо на лобовом стекле красуется фамилия спортсмена, на капоте и боковинах кузова — его номер и логотип команды «Чикаго Буллз». На кузове и колесах — патерн в цвете кроссовок.

Крышу купе украшает силуэт спортсмена в момент броска, заднее стекло — стилизованный баскетбольный щит и табло со временем матча одновременно. На стекле тем же шрифтом, что и на реальном секундомере, указано время «06.6», которое попало в кадр знаменитого броска.