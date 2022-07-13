Посмотрите на латвийский Wuling Hongguang Mini EV (официальные фото)

Сроки выхода на рынок нового электрического родстера FreZe Froggy EV Beachstar не называется

Латвийский производитель бронированных внедорожников Dartz Motorz построил собственный Wuling Hongguang Mini EV. Крошечный родстер под названием FreZe Froggy EV Beachstar. В основе новинки лежит трехдверный электрический хэтчбек FreZe Nikrob EV, который в свою очередь является «европейской» версией китайского Wuling Hongguang Mini EV.

От базовой модели FreZe Froggy EV Beachstar отличается не только типом кузова, который существенно усилили ради способности нести ощутимую прибавку в весе. Среди отличий — новая светотехника, декоративные элементы на кузове и необычный спойлер.

Необычен и выбор кузовной палитры. Сочетание желтого и зеленого — дань проектам 30-летней давности таким, как Volkswagen Froggy и Mercedes Millennium Adventure. Оба автомобиля были построены для миллионера Джима Роджерса. На желтом спортивном кабриолете Millennium Роджерс вместе с супругой совершил путешествие по миру, которое началось 1 января 1999 года и закончилось 5 января 2002 года. В последствии, именно он стал основным инвестором Dartz Motorz.

Техническая информация о FreZe Froggy EV Beachstar не раскрывается. Предположительно, силовую установку родстер заимствует у Nikrob EV. У электрического сити-кара она состоит из одного электродвигателя (27 л.с. и 85 Нм) и батареи емкостью 13,9 кВтч, обеспечивающей запас хода 305 км.

Основными покупателями родстера называют каршеринговые сервисы. Предварительный ценник новинки — 19 999 евро.