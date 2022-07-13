Посмотрите на латвийский Wuling Hongguang Mini EV (официальные фото)
Латвийский производитель бронированных внедорожников Dartz Motorz построил собственный Wuling Hongguang Mini EV. Крошечный родстер под названием FreZe Froggy EV Beachstar. В основе новинки лежит трехдверный электрический хэтчбек FreZe Nikrob EV, который в свою очередь является «европейской» версией китайского Wuling Hongguang Mini EV.
От базовой модели FreZe Froggy EV Beachstar отличается не только типом кузова, который существенно усилили ради способности нести ощутимую прибавку в весе. Среди отличий — новая светотехника, декоративные элементы на кузове и необычный спойлер.
Необычен и выбор кузовной палитры. Сочетание желтого и зеленого — дань проектам 30-летней давности таким, как Volkswagen Froggy и Mercedes Millennium Adventure. Оба автомобиля были построены для миллионера Джима Роджерса. На желтом спортивном кабриолете Millennium Роджерс вместе с супругой совершил путешествие по миру, которое началось 1 января 1999 года и закончилось 5 января 2002 года. В последствии, именно он стал основным инвестором Dartz Motorz.
Техническая информация о FreZe Froggy EV Beachstar не раскрывается. Предположительно, силовую установку родстер заимствует у Nikrob EV. У электрического сити-кара она состоит из одного электродвигателя (27 л.с. и 85 Нм) и батареи емкостью 13,9 кВтч, обеспечивающей запас хода 305 км.
Основными покупателями родстера называют каршеринговые сервисы. Предварительный ценник новинки — 19 999 евро.