Посмотрите на Tesla Model Y с новыми батареями (видео)

Кроссовер из Остина удивил качеством сборки и скоростью зарядки аккумулятора

Tesla нарастила производство электромобилей с батареями формата 4680 на новом заводе в Остине, Техас. Giga Texas — единственный завод компании, производящий электромобили с такими батареями. В частности, на Гигафабрике собирают Tesla Model Y. Видео одного из таких кроссоверов опубликовал на своем YouTube-канале блогер Spoken Reviews.

По словам счастливого владельца, его Tesla Model Y Standard Range — один из 1700 первых кроссоверов, выпущенных Giga Texas. Судя по документам, электромобиль собрали в апреле 2022 года. Именно тогда первые собранные в Остине товарные экземпляры Tesla Model Y были переданы владельцам. В видео он продемонстрировал качество сборки, лакокрасочного покрытия и отделки салона. При этом блогер подчеркнул качество подгонки деталей и отсутствие зазоров между панелями.

Собранный в Техасе Model Y Standard Range стоит от 59 990 долларов, имеет запас хода 450 км, ускоряется от 0-100 км/ч за 5,0 секунд и оснащен несколькими новыми функциями. В их числе магнитный подлокотник на центральной консоли и полка для «мелочевки».

Но больший интерес представляет информация о том, как ведет себя новый аккумуляторный блок. Автор видео проверил пробег и зарядку своего Model Y от Supercharger V3. Полезная мощность батареи составила 67 кВтч. Что касается энергоемкости, то электрокар потребляет 59 кВтч при уровне заряда от 9% до 97%. За 3 минуты батарея пополняется от 9 до 20%, за 6 минут — от 9 до 39%, за 12 минут — от 9 до 50%, за 34 минуты — от 9 до 80%, за 40 минут — от 9 до 90%, за 50 минут — от 9 до 97% емкости.

Единственный минус Tesla Model Y с батарей формата 4680 — меньшая пиковая мощность. У кроссовера из Остина она составляет 309 л.с., тогда как с элементами 2170 может достигать 340 л.с. В тоже время новый форм-фактор снижает себестоимость одного кВтч. А специальная структурная упаковка «значительно сокращает количество деталей, используемых как в аккумуляторной батарее, так и в самом автомобиле». Это позволило сделать линию по производству батарей в Техасе два раза меньше, чем на других заводах Tesla.