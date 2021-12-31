Повышенный спрос на электромобили заставил BMW расширить штат

Компания дополнительно наймет 6 тысяч человек

Вопреки опасениям о потере рабочих мест в результате перехода на электромобили некоторые производители наращивают мощности и увеличивают штат. В частности, BMW AG в 2022 году планирует дополнительно принять на работу 6000 человек.

Как сказал в интервью газете Muenchner Merkur глава компании Оливер Ципсе, эти планы касаются немецких предприятий марки и напрямую связаны с высоким спросом на электромобили i4 и iX.

Очередь на баварские электрокары растянулась на несколько месяцев вперед. Ожидается, что спрос на них сохранится и в 2022 году. Кроме того, в новом году на рынок выйдет электрический седан BMW 7 Series. Как уже известно, также баварцы разрабатывают электрический седан 3 Series. Премьера новинки ожидается в марте-апреле 2022 года.

В BMW рассчитывают, что к концу 2022 года удастся решить проблему с полупроводниками, дефицит которых испытывает мировой автопром. Это позволит компании к 2025 году продать два миллиона электромобилей. Из них уже реализовано около миллиона.