В Украине национализировали крупную сеть АЗС

Вчера, 13 мая 2022 года, правительство Украины приняло решение о передаче 172 автозаправочных станций сети «Glusco» управлению государственной компании НАК «Нафтогаз».

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передача имущества осуществлялась на основании решения суда. Обосновывается этот шаг тем, что данная сеть АЗС имеет российские активы, которые должны перейти нашему государству и работать на благо страны и украинцев.

Шмыгать подчеркнул, что решение о национализации сети «Glusco» поможет преодолеть дефицит топлива в стране. К тому же Украина должна стать полностью энергетически независимой.

«У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев», — отметил глава правительства.