Представлен 680-сильный Mercedes-Benz C-Class и это гибрид

В Германии продажи нового Mercedes-AMG C63 S стартуют в конце 2022 или в начале 2023 года

21 сентября состоялась официальная презентация Mercedes-AMG C63 третьей генерации. Основное отличие нового поколения модели с полным индексом C63 S — гибридная силовая установка. Предыдущее два комплектовались двигателями V8.

Гибридная система C63 S построена на базе 2,0-литрового бензинового четырехцилиндрового турбированного двигателя M139 мощностью 476 л.с. Помогает ДВС установленный на задней оси 204-сильный электродвигатель с двухступенчатой коробкой передач и электронно-управляемой блокировкой дифференциала. Емкость литий-ионной батареи — 6,1 кВтч. Привод — полный 4Matic+. В стандартной комплектации также заявлена система подруливания задними колесами.

На электротяге гибридный C63 S может проехать до 13 км. Электромотор в основном помогает ДВС при ускорении. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Пакет AMG Driver’s Package передвигает ограничитель седану до 280 км/ч, универсалу до 270 км/ч. Снаряженная масса первого составляет 2111 кг, второго — 2145 кг.

Внешне Mercedes-AMG C63 S отличается аэродинамическим обвесом кузова. В результате он получился на 83 мм длиннее и 76 мм шире стандартной модели. В салоне из отличий — оригинальные спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Мелкосерийное производство нового C63 S наладят на заводе Mercedes-AMG. У немецких дилеров новинка появится в конце 2022 года или в начале 2023 года.