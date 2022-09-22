Представлен уникальный «‎шестисотый»‎ Mercedes (видео)

Американское ателье Renntech, которое специализируется на модернизации автомобилей марки Mercedes-Benz, представила новый проект. Новинка получила название RENNTech S76R и является переосмысленным вариантом Mercedes 600 SEL 1992 года.

Основное внимание тюнеры уделили силовой установке рестомода. Базовому 6,0-литровому двигателю V12 они увеличили рабочий объем до 7,6 литра. Это было достигнуто за счет установки титановых шатунов и распредвалов AMG. Также использовали новые портированные головки, титановые фиксаторы, пружины клапанов и форсунки.

Специалисты ателье заменили 4-ступенчатую автоматическую коробку передач на 5-ступенчатую и добавили дифференциал повышенного трения OS Giken. Выхлопную систему выполнили из нержавеющей стали. Она имеет четыре патрубка и спортивные каталитические нейтрализаторы. В итоге двигатель V12 выдает 615 л.с. мощности и 953 Нм крутящего момента.

Благодаря таким изменениям немецкий седан может развивать скорость до 250 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему нужно 5 секунд. Также машину оснастили тормозной системой AMG Carbon Ceramic с шестипоршневыми суппортами на передней оси и четырехпоршневыми суппортами на задней оси. На колеса, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4 S, установили эксклюзивные кованные алюминиевые диски Renntech.

Внешне отличить уникальный рестомод от оригинальной модели можно по особому переднему сплиттеру, спойлеру на крышке багажника и боковым молдингам. В отделке салона использовали кожу и алькантару, а в качестве декора – карбон. Пока модель сделана в единственном экземпляре, но ателье Renntech намерено выпустить небольшую серию.