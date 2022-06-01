Министр обороны отдал свой баги на нужды ВСУ (видео)

Украинские защитники остро нуждаются в транспортных средствах высокой проходимости. Наибольшим спросом среди наших бойцов пользуются багги. Этот транспорт показал себя наиболее эффективно при выполнении боевых задач.

Именно поэтому Министр обороны Украины Алексей Резниченко принял решение передать свой багги вооруженным силам, а именно разведке. По его словам, такая машина позволит бойцам быстро добраться в нужную точку, выполнить задачу и вернуться назад живыми. К тому же на нее можно установить крупнокалиберный пулемет, противотанковый комплекс с управляемыми ракетами или автоматический гранатомет.

Перед отправкой на фронт чиновник лично протестировал машину. Также он отметил, что багги провели полное ТО и перекрасили. Так что транспортное средство отправляется на передовую в полностью исправном состоянии.

Стоит отметить, что именно на этом багги в 2013 году Алексей Резников завоевал золото и стал чемпионом Украины по бездорожью. Также призовые места он занимал в 2011 и 2012 годах. Чиновник отметил, что даже на самых сложных участках, где другие автомобили не проедут, этот багги может с легкостью двигаться на скорости более 80 км/ч.