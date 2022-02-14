Представлен электромобиль-трансформер по цене трех Iphone

Новинку под названием iEV Z оценили в 6800 долларов

iEV Motors представила ультракомпактный электромобиль iEV Z ширина которого не превышает 80 см. Высота одноместного автомобиля составляет 145 см, а его длина — 198 см. Последний показатель можно увеличить в зависимости от потребностей владельца. Причем сделать это он может самостоятельно. Предложенный датскими разработчиками автомобиль умеет менять размер.

Если водителю нужно разместить в салоне пассажира, привод электрокара раскладывает дополнительное сиденье в салоне, а длина кузова увеличивается со 198 до 235 см. Кроме пассажира, в салон легко уместится и его багаж. Для этого кузов опять-таки прибавит в размерах еще 40 см. Все эти манипуляции занимают секунды.

Электрокар-трансформер, предназначенный исключительно для города, приводит в движение один двигатель. Его мощность составляет всего 1,36 л.с. Этого достаточно, чтобы разогнать iEV Z до 45 км/ч. Батарея емкостью 3,3 кВтч обеспечивает запас хода в 100 км. Ее можно зарядить от обычной бытовой сети всего за 3 часа. На крыше ультракомпактного ситикара установлены солнечные панели, используемые в качестве альтернативного источника питания.

Электрокар iEV Z появится в продаже в 2022 году. Его оценили в 6800 долларов, но первым 50 покупателям предлагают небольшую скидку.