Wuling обновит свой популярный миниатюрный электромобиль

Ему обещают новую силовую установку и большую батарею

Популярный китайский электрокар скоро ждет плановое обновление. Причем оно связано не с ухудшением продаж, а скорее наоборот. Из-за большого спроса Wuling решил улучшить агрегат и заменить батарею на более емкую.

По некоторым данным, обновленная версия Wuling Hongguang Mini EV получит аккумулятор емкостью 26,5 кВтч, способный обеспечить запас хода 280 км по местному стандарту CLTC. Сейчас его предлагают с несколькими вариантами батарей на выбор, которые обеспечивают от 120 до 170 км пути.

Кроме новой батареи миниатюрному электромобилю обещаны иные фары и светодиодные фонари. В салоне появятся новые сиденья, рулевое колесо и приборная панель. Не оставят без внимания дверные карты и коврики.

Кроме стандартной версии в продаже, наконец-то, появится и кабриолет. Его концепт марка показала в прошлом году. Открытый Hongguang Mini EV укомплектуют электродвигателем, выдающим 41 л.с. и аккумулятором емкостью 26,5 кВтч. Также обещана специальная версия хэтчбека — Gameboy с мотором 33 л.с., отличающаяся от базовой модели откорректированной внешностью.

Плановое обновление стандартного Wuling Hongguang Mini EV позволит увеличить его жизненный цикл. А также одновременно составить конкуренцию другим не менее популярным моделям с таким же доступным ценником.