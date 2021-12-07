Новинка Представлен еще один новый Hyundai Tucson – фото и характеристики

На рынке обновленный кроссовер появится в качестве модели 2022 года

От актуальной модели Hyundai Tucson XRT 2022 года отличается перерисованной решеткой радиатора и дизайном переднего бампера. Также обновленному кроссоверу достались черные корпуса боковых зеркал заднего вида и рейлинги на крыше. Дополняют образ оригинальные черные колесные диски диаметром 19 дюймов.

В интерьере преобладают светлые и темные оттенки серого. По уровню оснащения обновленный Tucson XRT соответствует комплектации SEL: двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо, цифровая приборная панель и большой тачскрин мультимедийной системы.

Под капотом безальтернативный 2,5-литровый мотор отдачей 187 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с классической автоматической коробкой передач.

Стоимость новинки для американского рынка не объявлена. Актуальный Hyundai Tucson XRT американцам предлагают за 32 400 — 33 750 долларов.