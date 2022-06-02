Представлен новый Mercedes-Benz GLC

В новом поколении кроссовер прибавил в габаритах, прошел электрификацию и интеграцию системы «умный дом»

Mercedes-Benz официально представил кроссовер GLC новой генерации. Смена поколений принесла одной из самых популярных моделей марки целый ряд изменений. Например, более вместительное багажное отделение, полноуправляемое шасси, внедорожный пакет и целый ряд опций.

Новый Mercedes-Benz GLC получился на 60 мм длиннее предшественника и на 44 мм ниже. Объем багажного отделения увеличился на 70 литров и теперь составляет 620 литров. Одно из основных технических новшеств — опциональное полноуправляемое шасси. При его установке задние колеса поворачиваются на угол 4,5 градуса. У базовой комплектации — четырехрычажная подвеска спереди и многорычажная сзади. Топовым версиям досталась пневматическая подвеска.

Внедорожный пакет Offroad Engineering предполагает дополнительную защиту кузова, увеличенный на 20 мм дорожный просвет и систему «прозрачный капот». Последняя упрощающает поездки по бездорожью.

В салоне — 12,3-дюймовая панель приборов, 11,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, видеорегистратор и сканер отпечатков пальцев. Также обещана улучшенная шумоизоляция.

Новый Mercedes-Benz GLC связан с системой «умный дом». Автомобиль можно попросить включить бытовую технику или посмотреть кто находится в доме. Благодаря поддержке обновлений ПО «по воздуху» кроссовер будет регулярно получать новые «фишки».

На рынке новинка будет доступна в гибридных и плагин-гибридных модификациях. Последние обозначены буковкой «е»: GLC 300 e 4Matic (313 л.с. и 550 Нм), GLC 400 e 4Matic (381 л.с. и 650 Нм) и GLC 300 de 4Matic (333 л.с. и 750 Нм). Силовая установка плагин-гибридов включает бензиновый ДВС, электродвигатель мощностью 136 л.с. и аккумуляторный блок емкостью 31,2 кВтч. Запас хода на электротяге заявлен на уровне 120 км.

Гибридный версий тоже три: GLC 200 4Matic (204 л.с. и 320 Нм), GLC 300 4Matic (258 л.с. и 400 Нм) и GLC 200 d 4Matic (197 л.с. и 440 Нм). У таких кроссоверов ДВС дополнен 48-вольтовым стартер-генератором отдачей 23 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Стоимость нового Mercedes-Benz GLC и сроки выхода на рынок, пока не озвучены.

