Представлен новый Peugeot 408 для Европы и это фастбэк

На рынке новинка появится в начале 2023 года

Широко известный в Европе четырехдверный седан Peugeot 408 сменил поколение, а вместе с ним и форм-фактор. Теперь это приподнятый фастбэк с безрамочной решеткой радиатора. «Прищуренная» передняя оптика с «клыками» ходовых огней перекликается с задними фонарями, стилизованными под следы львиных когтей. В целом, в облике нового «408» просматривается сходство с новым Peugeot 308, хотя дизайном решетки радиатора он похож на кроссовер «3008».

При колесной базе в 2787 мм фастбэк достигает 4690 мм в длину, 1859 мм в ширину (со сложенными зеркалами) и 1480 мм в высоту. Объем багажного отделения — 536 литров. При сложенных спинках сидений заднего ряда — 1611 литров. В кузовной палитре шесть оттенков: Bleu Obsession, Gris Titane, Gris Artense, Rouge Elixir, Blanc nacre и Noir Perla Nera. Уже «в базе» фастбэку положены матричная оптика и 20-дюймовые колесные диски в особом дизайне.

В салоне — уже знакомый по Peugeot 308 i-Cockpit с компактным рулевым колесом и двумя 10,0-дюймовыми дисплеями (панель приборов и мультимедийный комплекс). В стандартном оснащение заявлены: премиальная акустика Focal, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, камера ночного видения, система обнаружения «слепых зон», ассистент парковки и система предотвращения столкновений, в том числе и при движении задним ходом.

На рынке новый Peugeot 408 появится с одной бензиновой и двумя гибридными модификациями. В первом случае фастбэк укомплектован 1,2-литовым трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 130 л.с. У гибридов ДВС дополнен 110-сильным электромотором и батареей на 12,4 кВтч. В младшей версии с силовой установкой мощностью 180 л.с. отдача бензинового мотора составляет 150 л.с. У 225-сильного гибрида ДВС генерирует 180 л.с. Коробка передач во всех случаях восьмиступенчатая автоматическая.

Дизельных версий у нового Peugeot 408 не будет. Зато через несколько месяцев семейство пополнит модификация с полностью электрической силовой установкой.

Серийное производство новинки наладят в Мюлузе. Там собирают хэтчбек и универсал Peugeot 308. В Европе продажи фастбэка стартуют в начале 2023 года. Ценники, по всей вероятности, озвучат ближе к старту продаж.