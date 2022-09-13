Представлен обновленный Infiniti QX60 — что изменилось

Стоимость доработанного премиального кроссовера пока не озвучена

Японская премиальная марка Infiniti представила обновленную версию семиместного кроссовера QX60, внешность которого разработана в соответствии с концептом QX60 Monograph. Премьера последнего состоялась в сентябре 2020 года.

Серийный Infiniti QX60 получил массивную решетку радиатора и узкие светодиодные фары с тремя блоками дневных ходовых огней над ними. Такие же тройные диодные элементы расположились и на корме.

Нынешнее обновление принесло кроссоверу бамперы с иной отделкой, новое салонное «бескаркасное» зеркало заднего вида и новую беспроводную подставку для зарядки мобильных телефонов всех марок. Американским клиентам компания предложила специальный пакет под названием Infiniti Premium Care с интегрированной программой технического обслуживания. Она включает в себя три года бесплатного осмотра автомобиля, замены масла и шин.

Еще одно новшество — усовершенствованная «фирменная» система полуавтоматического управления ProPilot Assist. Как утверждается, что теперь она мягче контролирует тормоза и более естественно вмешивается в рулевое управление. Работает система на основе комплекса видеокамер и сенсоров, а также навигационной системы. Все эти данные анализируются искусственным интеллектом.

Двигатель остался прежним — 3,5-литровый бензиновый атмосферный V6 отдачей 299 л.с. и 366 Нм крутящего момента. Прежний вариатор заменили девятиступенчатым «автоматом» ZF. Обновленный Infiniti QX60 будет доступен в моно- и полноприводной версиях.