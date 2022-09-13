Представлен обновленный кроссовер DS 7

Официальные продажи нового флагмана стартуют 16 сентября

Бренд DS представил обновленную версию флагманского кроссовера DS 7, вышедшего на рынок в 2017 году. Новинка отличается полностью перерисованной передней частью кузова с новыми матричными фарами головного света DS PIXEL LED VISION 3.0 и впервые использоваными в серийной модели дневными ходовыми огнями DS LIGHT VEIL.

Особенность новых ДХО — четыре вертикальные линии из 33 светодиодов, создающие эффект прохождения света сквозь тонировку кузова. Они загораются и гаснут во время блокировки и разблокировки автомобиля.

Модули PIXEL отличаются оптимизированным управлением световым потоком, более мощным, однородным и с увеличенной до 380 метров дальностью луча. На скоростях до 50 км/ч ширина луча достигает 65 метров.

Прибавившая в размерах решетка радиатора украшена тонкими ромбовидными узорами. Передний бампер полностью новый. Задняя часть кузова более вытянута. На корме — полностью перерисованная дверь багажного отделения и более тонкие светодиодные задние фонари, отделанные затемненным хромом. Дополняют новый образ флагмана аэродинамические колесные диски диаметром 19 дюймов и 21 дюйм в топовой версии DS 7 E-TENSE 4×4 360.

В кузовной палитре шесть цветов: Lacquered Grey, Sapphire Blue, Platinium Grey, Perla Nera Black, Pearl Crystal и Pearly White.

В салоне из новшеств — усовершенствованная 12,0-дюймовая информационно-развлекательная система с полностью настраиваемым интерфейсом и поддержкой управления голосом и жестами. На экран «мультимедийки» выведено управление навигацией, кондиционером и другими функциями. Также на нем отображается картинка с внешних передних и задних камер.

«Фирменная» система ночного видения DS NIGHT VISION с помощью инфракрасной камеры обнаруживает велосипедистов, пешеходов и животных на расстоянии до 100 метров, как на дороге, так и на обочине. Информация о потенциальной опасности выводится на цифровую панель приборов и дублируется звуковым сигналом. Система мониторинга внимания водителя анализирует вовлеченность в процесс управления автомобилем с помощью двух камер. Одна контролирует поведение автомобиля, вторая — выражение лица, направление взгляда и частоту моргания век водителя.

Также в арсенале кроссовера управляемая камерой система демпингования DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, регулирующая отдельно каждое колесо в зависимости от состояния дорожного полотна. Плюс к этому в стандартном оснащении система DS DRIVE ASSIST с адаптивным круиз-контролем, способным удерживать автомобиль в полосе движения, самостоятельно останавливать, а за тем повторно запускать.

На рынке обновленный DS 7 предложат в пяти комплектациях и четырьмя силовыми установками, включая три гибридные с приставкой E-Tense: DS 7 E-Tense 225, DS 7 E-Tense 300 и DS 7 E-Tense 360. Базовая переднеприводная версия DS 7 E-Tense 225 укомплектована бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и 110-сильным электродвигателем. Электрический запас хода — 80 км в измерительном цикле WLTP. Омологированный расход топлива — 1,2 литра на 100 км.

На вершине семейной линейки модификация DS 7 E-Tense 360 от подразделением DS Performance. У такого кроссовера заниженный на 15 мм дорожный просвет и расширенная колея (на 24 мм — спереди и на 10 мм — сзади). На передней оси увеличенные до 380 мм тормоза с четырехпоршневыми суппортами. Силовая установка топового гибрида состоит из 200-сильного бензинового мотора и двух электродвигателей (110 л.с. на передней оси и 113 л.с. — на задней).

Запас хода «полноприводника» — 62 км при скорости до 140 км/ч. Расход топлива — 1,8 л/100 км. С шинами 245/35 R21 Michelin Pilot Sport 4S новый DS 7 E-Tense 360 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Средняя версия DS 7 E-Tense 300 той же силовой установкой, что и E-Tense 360, но максимальная скорость на электротяге ограничена на 135 км/ч. Электрический запас хода — 81 км. Расход топлива — 1,2 л/100 км. Время ускорения до первой «сотни» — 5,9 секунды.

Батарея во всех модификациях на 14,2 кВтч. Время зарядки — около двух часов на терминале мощностью 7,4 кВт.

Также новый DS7 по прежнему доступен с дизельным двигателем BlueHDi 130. Работает мотор в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Паспортный расход топлива — 5,5 л/100 км.

Серийное производство обновленного флагмана для глобального рынка налажено в Мюлузе (Франция). Для Китая кроссовер собирают на заводе в Шэньчжэне. Первые поставки клиентам запланированы на конец 2022 года.

Во Франции новый дизельный DS 7 стоит 44 700 евро, плагин-гибридный — от 55 100 до 78 400 евро в зависимости от модификации.