Салон Tesla Cybertruck показали на шпионских фото

Серийное производство электропикапа Tesla начнется не раньше 2023 года

Прошло почти три года с момента презентации Tesla Cybertruck в ноябре 2019 года, а серийное производство пикапа так и не началось. Как заявил в январе глава Tesla Илон Маск, на конвейер футуристичный электропикап поставят не раньше 2023 года. Хотя изначально это должно было произойти еще в конце 2021 года. Позже старт серийного производства отодвинули на 2022 год.

За все эти годы никакой информации о салоне пикапа производитель так и не предоставил. Сделать фото интерьера Tesla Cybertruck и, возможно, серийного удалось во время презентации новой аккумуляторной системы Elkhorn Battery в Монтерее, Калифорния. В ней используются 256 блоков Tesla Megapack общей мощностью 730 МВтч.

Как видно на фото, спартанский салон пикапа укомплектован таким же штурвалом и информационно-развлекательным дисплеем, как и обновленная Tesla Model S. Но есть у пикапа и свои «фишки». В частности, оригинальные сиденья, выглядящие немного иначе, чем у любой другой Tesla. Также на снимках виден широкий подлокотник с нишей для «мелочевки», а из-за штурвала выглядывает край цифровой приборной панели. Еще одна интересная деталь — небольшие треугольные окна перед передними стойками.

Сохранятся ли все эти элементы в серийном автомобиле, остается под вопросом. Похоже, проявление Tesla Cybertruck на презентации новой батареи должно было напомнить о существовании проекта и вселить надежду в потенциальных клиентов, что их ожидание не напрасно.