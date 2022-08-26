Украинские защитники начали оборудовать пикапы системами «Vampire»

Седьмой месяц Украина противостоит российской оккупации. Помимо штатной военной техники на полях боев украинские военные используют и нетактические автомобили, которые они дооснащают ракетными установками.

Одним из самых востребованных портативных комплексов среди наших бойцов стала система «Vampire», переданная Украине в рамках военной помощи США. С ее помощью можно поражать как наземные, так и воздушные цели, включая беспилотники. При этом установка комплекса на автомобиль займет всего пару часов, и справится с этой задачей сможет даже один человек.

«Система Vampire сама по себе является системой противодействия БАС. Она использует небольшие ракеты, чтобы сбивать БПЛА. Комплекс дает украинскому народу еще более надежные возможности, поскольку они продолжают защищать свою страну и демократию», – заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.