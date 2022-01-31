Представлен школьный автобус, подающий электричество в классы

Компания BYD презентовала на рынке США свой первый электрический школьный автобус класса А. Особенностью машины является функция Vehicle-to-grid, которая позволяет во время стоянки отдавать электроэнергию обратно в сеть – например, для освещения учебных классов. Впервые такая технология была анонсирована в 2021 году на школьном электробусе класса D (длиной до 12 м, 84 места).

Новый электробус класса А может перевозить до 30 детей. Все сиденья оснащаются трехточечными ремнями безопасности. Возле задней двери может монтироваться гидролифт грузоподъемностью 800 фунтов (363 кг). Во время остановки специальная система Predictive Stop Arm следит за трафиком вокруг автобуса и подает звуковой сигнал детям, когда безопаснее всего выходить из салона.

Школьный BYD предлагается в трех вариантах по длине: 8,1 м; 7,4 и 7,0 м. Автобус питают литий-железо-фосфатные батареи, обеспечивающие запас хода до 225 км. Предлагается два типа зарядки: постоянным током, мощностью 150 кВт и переменным, на 19,2 кВт.

Электрификация школьных автобусов в США продвигается хорошими темпами. Ожидается, что течение 10 лет на рынок выйдет порядка 27 тыс. электробусов для перевозки учащихся.