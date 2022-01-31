Cтал известен лидер на европейском рынке тягачей в 2021 году

По итогам 2021 года, компанией DAF Trucks было произведено около 60 тыс. грузовиков, что является отличным результатом, учитывая глобальную проблему с нехваткой полупроводников из-за пандемии коронавируса. Если в 2020 году машин тяжелого класса изготовили 37 тыс., то в прошлом году – уже 49 тыс. Ощутимый рост и в легком сегменте – 9 тыс. и 11 тыс. ед. соответственно

На европейском рынке грузовиков полной массой свыше 16 т голландский производитель имеет долю 15,9% (в 2020 году – 16,3%) и лидирует в сегменте тягачей. DAF также занял первое место в тяжелом классе в шести странах: Нидерландах (28,5%), Великобритании (29,4%), Польше (24,3%), Венгрии (24,8%), Болгарии (23,8%) и Португалии (19,0%). Что же касается европейского рынка грузовиков легкого класса, то здесь DAF увеличил свою долю с 9,5 до 10,1%.

За пределами ЕС в 2021 году компания реализовала около 8600 грузовиков (в 2020 году – 5900 ед.). Здесь свою роль сыграли большой контракт для Колумбии, а таже поставке несколько десятков мусоровозов для Ганы. DAF Trucks также стал лидером рынка в Израиле и показал хорошие результаты продаж в Австралии и Бразилии. По итогам прошлого года на 10% увеличилась поставка двигателей PACCAR для различных производителей автобусов и спецтехники – было отгружено 2250 моторов.

Большие надежды DAF Trucks возлагает на новое поколения грузовиков XF, XG и XG+, удостоенных почетного звания «Международный грузовик года 2022» (International Truck of the Year 2022). Кроме того, компания получила приз Truck Innovation Award 2022 за тягач на водородных топливных элементах – XF H2. По прогнозам, в 2022 году европейский рынок новых грузовиков должен достичь показателя в 260 – 300 тыс. ед, и в этом будет весомая доля и голландского производителя.