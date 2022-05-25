Представлена новая лимитированная Toyota — «юбилейный» 4Runner

Специальная версия внедорожника приурочена к 40-летию модели

Первое поколение Toyota 4Runner представлено в США в августе 1983 года, в качестве модели 1984 года. За четыре десятилетия на американском рынке было продано более четырех миллионов внедорожников.

К 40-летнему юбилею модели Toyota выпустит специальное издание — 40th Anniversary Special Edition. Всего планируют изготовить 4040 специальных внедорожников. Весь тираж продадут в США.

«Юбилейный» Toyota 4Runner построен на базе полноприводной модификации 4Runner 2023 модельного года в комплектации SR5 Premium. В кузовной палитре три оттенка: белый, черный металлик Midnight Black и красный металлик Barcelona Red. Решетка радиатора окрашена в цвет кузова. По бокам, вплоть до задней стойки, протянулись L-образные желто-оранжево-красные декоративные полосы, отсылающие к успехам внедорожника в гонках по бездорожью. На корме — шильдик с названием специальной версии. Дополняют образ оригинальные 17-дюймовые бронзовые колесные диски.

В салоне на принадлежность к лимитированной серии указывает эмблема на передней панели и вышитая крестиком ручка переключения передач бронзового цвета, бронзовая строчка на сиденьях с отделкой SofTex и специальные напольные коврики. В довершение — стандартный люк с электроприводом.

Стоимость Toyota 4Runner 40th Anniversary Special Edition пока не озвучена.