Представлено уникальное транспортное средство Z-Triton — лодка, фургон и велосипед одновременно

Стартап Zeltini из Латвии представил уникальное транспортное средство Z-Triton, призванное сочетать несочетаемое. Иными словами, оно совмещает в себе велосипед, лодку и фургон, умело выполняя функции каждого из них. Водитель может передвигаться на нем крутя педали или используя пару электромоторов.

Чтобы превратить оригинальное транспортное средство в лодку, достаточно поднять колеса, надуть и закрепить стабилизаторы. После этого опустить электрический лодочный мотор. Создатели уверяют, что процедура «перевоплощения» не займет всего пять минут. На случай длительных водных прогулок в качестве запасного «привода» припасены весла.

Также Z-Triton можно использовать в качестве кемпера, причем как на суше, так и воде. Теоретически, при желании, его владелец сможет провести ночь на озере. В стартапе говорят, что конструкция транспортного средства довольно прочная и позволяет комфортно расположиться двум взрослым.

Транспортное средство «три в одном» уже представлено на нескольких рынках Европы. После этого марка планирует начать его поставки по всему миру. Начальная стоимость уникального Z-Triton — 16 460 долларов.