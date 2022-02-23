В Украине распродают автомобили, изъятые за неуплату штрафов

Вырученные средства пойдут на погашения долгов

В ноябре прошлого года было утверждено решение об изъятии автомобилей у злостных нарушителей ПДД, которые не оплачивают штрафы. От слов к делу перешли очень быстро. Буквально на следующий день после этого нововведения правоохранители совместно с исполнительной службой Украины эвакуировали первую машину.

Конечно, большинство нарушителей сразу выкупают свои автомобили, но есть и те, кто с легкостью прощается с ними. Именно такие транспортные средства и выставили на аукцион на площадке OpenMarket – СЕТАМ. Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.

Предложений достаточно много. Со всеми из них можно ознакомиться на официальном сайте организации. Самыми интересными из них являются следующие: