В Украине распродают автомобили, изъятые за неуплату штрафов
В ноябре прошлого года было утверждено решение об изъятии автомобилей у злостных нарушителей ПДД, которые не оплачивают штрафы. От слов к делу перешли очень быстро. Буквально на следующий день после этого нововведения правоохранители совместно с исполнительной службой Украины эвакуировали первую машину.
Конечно, большинство нарушителей сразу выкупают свои автомобили, но есть и те, кто с легкостью прощается с ними. Именно такие транспортные средства и выставили на аукцион на площадке OpenMarket – СЕТАМ. Вырученные от продажи средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.
Предложений достаточно много. Со всеми из них можно ознакомиться на официальном сайте организации. Самыми интересными из них являются следующие:
- Chevrolet Aveo черного цвета 2007 года выпуска – стартовая стоимость 100 000 гривен;
- Mazda 3 темно-серого цвета 2007 года выпуска – стартовая стоимость 128 984 гривны;
- Hyundai Accent бежевого цвета 2011 года выпуска – стартовая стоимость 150 200 гривен;
- Mercedes-Benz S550 черного цвета 2008 года выпуска – стартовая стоимость 193 593 гривны;
- Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2012 года выпуска – стартовая стоимость 310 000 гривен.