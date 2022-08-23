Тюнеры показали самую нестандартную версию Гелендвагена (фото)

Культовый внедорожник Mercedes-AMG G 63 получил очередную версию от именитых тюнеров из немецкого ателье Klassen. Она выглядит ошеломляюще.

Специалисты ателье превратили автомобиль в настоящий лимузин, увеличив его колесную базу на 1016 мм. И теперь она составляет 3906 мм, а общая длина машины – 5897 мм. Чтобы добиться такого результата они разрезали Гелендваген пополам и вставили между передними и задними дверями дополнительную секцию с окнами.

Однако на этом тюнеры не остановились. Они покрыли внедорожник броней стандарта В7, которая может выдерживать обстрел из снайперской винтовки и подрыв двух гранат одновременно. Также на Mercedes-AMG G 63 установили усиленную подвеску и специальные шины, позволяющие продолжать движение даже при проколе. Кузов окрасили в черный матовый цвет, а окна затонировали.

Салон модернизированного внедорожника демонстрировать не стали, так как он может быть выполнен в соответствии с требованиями заказчика. Известно лишь, что в комплектацию обязательно будет включена система пожаротушения. В движение внедорожник приводит 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Стоимость доработанного Гелендвагена не раскрывается. Но она однозначно будет более 500 тысяч долларов.