Премиальный кроссовер марки DS дебютировал с 360-сильным мотором

Флагманский кроссовер DS 7, который дебютировал в 2017 году, подвергли плановому обновлению. Модель стала выразительнее внешне и получила ряд инновационных технологий.

В частности, кроссовер обзавелся увеличенной решеткой радиатора с иным сетчатым наполнением, новыми матричными фарами с технологией DS Pixel LED Vision 3.0 и вытянутыми светодиодными ДХО. На корме появилась новая багажная дверь и удлиненные задние фонари с Х-образной графикой. На плашке между фонарями изменили надпись с Crossback на Automobiles.

DS7 получил колесные диски с особым рисунком диаметром от 19 до 21 дюйма. Из отделки убрали хромовые элементы, что сделало экстерьер модели более сдержанным. Не остался без внимания и салон кроссовера. В отделке флагмана марки используют кожу Nappa, Claudia или алькантару. Также для покупателей доступно множество вариантов персонализации.

В оснащение рестайлинговой модели вошла новая мультимедийная система DS Iris с 12-дюймовым экраном и аналогичная по размеру цифровая приборная панель. Система DS Drive Assist предлагает автопилот 2-го уровня. DS 7 также оснащен системой подвески DS Active Scan Suspension с камерой, сканирующей дорогу впереди на наличие дефектов и независимо регулирует демпфирование каждого колеса.

На рынок новинка выйдет в трех версиях с разными силовыми установками (все они гибридные): DS 7 E-Tense 225, DS 7 E-Tense 300 и DS 7 E-Tense 360. Последняя из них является топовой и была разработана подразделением DS Performance. Она комплектуется 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем, который дополнен двумя электромоторами. Суммарная отдача установки составляет 360 л.с. Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон с места до «‎сотни» занимает 5,6 секунды. В электрическом режиме такая версия может проехать до 80 км. В продажу новинка поступит в сентябре этого года.