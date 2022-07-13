Престижний седан DS 9 на шляху в Україну та готовий розкрити ціни

Бренд DS Automobiles готується до запуску свого флагмана в Україні – седан бізнес–класу DS 9 стартує із продажами у нашій країні. Цей автомобіль несе істотні зміни у даний сегмент: унікальний дизайн та передові технології, сучасна платформа та активна підвіска, чудовий салон та спеціальні задні сидіння для поціновувачів розкоші та комфорту. Справжній французький ексклюзив уже на шляху в Україну, і ми готові розкрити ціни.

Розкішний бізнес-седан DS 9 органічно поєднує багату історичну спадщину бренду та відмінні деталі, які характерні для сучасних моделей DS Automobiles. Дана новинка – це уособлення французького ноу-хау, цей автомобіль запропонує вам найновіші зразки техніки, нечуваний комфорт у салоні та безпрецедентну вишуканість кожної деталі. І саме зараз перші екземпляри новинка DS 9 на шляху до України. Тому, будьте в числі перших, хто зможе придбати унікальний флагман бренду DS Automobiles.

Новинка готова запропонувати безкомпромісний варіант у версії Opera, що робить максимальний акцент на розкоші та високих технологіях: шкіряна оббивка RIVOLI, передні сидіння з вентиляцією та масажем, круговий огляд «Камера 360» та система автоматичного паркування DS PARK PILOT, розширений пакет «Безпека1», дзеркала заднього виду, що самозатемнюються, параметрична решітка радіатора, колісні диски VERSAILLES, тд. І це тільки мала частка з переліку оснащення авто, про все далі розкажемо, але для початку поговоримо про двигун.

Стильний та розкішний бізнес-седан DS 9 оснащується бензиновим турбо-мотором 1.6 PureTech 215 к.с., який має обертовий момент 300 Нм, та йде в парі з автоматичною 8-ступеневою КПП японської компанії Aisin. А також, незмінним для автомобілів бренду DS Automobiles залишається повний перелік систем для безпеки та комфорту в дорозі. Наприклад: сенсорний 12-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Car Play, бездротова зарядка для мобільних телефонів кольоровий 12,3-дюймовий кластер панелі приладів, системи ABS та ESP, 2-зонний клімат-контроль, фари DS ACTIVE LED VISION, розкішний годинник BRM R180 – все це і багато іншого уже включено в оснащення автомобіля.

Версія DS 9 Opera робить акцент на максимальний комфорт і максимальний рівень оснащення. Автомобіль DS 9 Opera може запропонувати: розширений пакет “Безпека1”, камери кругового огляду “360”, сидіння з вентиляцією і навіть масажем, фірмову навігацію та 12-дюймовий сенсорний дисплей, фонове підсвічування салону. Максимум розкоші, максимум ексклюзиву, максимум елегантності – це відразу простежується у зовнішності та салоні: стильні 19-дюймові колісні диски VERSAILLES, «параметрична» решітка радіатора з хромованими акцентами DS WINGS, шкіряне оздоблення салону DS Inspiration OPERA, та багато іншого. У результаті DS 9 Opera є ідеальним втіленням мрії вибагливих клієнтів про розкішний автомобіль, який даруватиме відчуття комфорту та ексклюзиву кожну секунду.

Нарешті, немов підкреслюючи свій високий статус, новинка DS 9 може запропонувати настройки зі світу автомобілів люкс–сегмента. Перш за все, слід зазначити пакет Lounge для заднього ряду сидінь: бічні сидіння з підігрівом, вентиляцією, масажем, а також підлокітник для управління цими функціями. Крім того, опціонально доступна аудіосистема FOCAL ELECTRA, система нічного бачення DS NIGHT VISION, повністю автоматичний асистент паркування DS PARK PILOT, пакет DS Inspiration OPERA та оббивка салону шкірою Nappa.

Ціна на бізнес-седан DS 9 в максимальній комплектації Opera з двигуном 1.6 PureTech 215 який працює в парі з 8-ступеневою АКПП стартує від 1 467 900 млн. грн.

Пропонуємо вам прямо зараз сконфігурувати ваш бажаний DS 9 та зв’язатися з найближчим дилером бренду. Кількість авто обмежена, тому не вагайтесь ставайте на крок ближче до вашої мрії. А для тих, хто вже зважився на покупку, працює функція «онлайн»-складу, яка дозволить знайти бажаний автомобіль DS 9 чи інші моделі DS Automobiles!