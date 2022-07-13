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Toyota остановила производство электрического кроссовера bZ4X
Первый массовый электромобиль Toyota bZ4X стал одним из трех автомобилей, производство которых приостановят во второй половине июля. По некоторым данным, завод Motomachi, где собирают Mirai и минивэны Noah и Voxy будет простаивать с 18 по 22 июля и с 25 по 29 июля.
Остановку связывают с внутренним расследованием причин дефектов, из-за которых компании пришлось объявлять отзывы. Когда и в каких объемах они проводились, не уточняется.
По предварительным данным, десять дней простоя завода Motomachi обойдутся Toyota в четыре тысячи недовыпущенных автомобилей.