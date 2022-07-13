Toyota остановила производство электрического кроссовера bZ4X

Конвейер завода Motomachi в Японии будет простаивать 10 дней

Первый массовый электромобиль Toyota bZ4X стал одним из трех автомобилей, производство которых приостановят во второй половине июля. По некоторым данным, завод Motomachi, где собирают Mirai и минивэны Noah и Voxy будет простаивать с 18 по 22 июля и с 25 по 29 июля.

Остановку связывают с внутренним расследованием причин дефектов, из-за которых компании пришлось объявлять отзывы. Когда и в каких объемах они проводились, не уточняется.

По предварительным данным, десять дней простоя завода Motomachi обойдутся Toyota в четыре тысячи недовыпущенных автомобилей.