Новинка Трековый Nissan Z GT4 показали на видео, но премьера еще впереди

Технические характеристики гоночного купе раскроют 1 ноября 2022 года

Nissan опубликовал промовидео нового авто для национальной японской автоспортивной серии Super Taikyu — Nissan Z GT4. Болид построен специалистами спортивного подразделения Nismo на базе серийного купе Nissan Z седьмого поколения.

Технические характеристики гоночной «двухдверки» обещают озвучить 1 ноября. Презентация нового Z GT4 запланирована в рамках ежегодного тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Уже известно, что от серийного купе болид отличается перенастроенным двигателем V6 VR и модернизированными шасси и подвеской.

Внешне Nissan Z GT4 отличают быстросъемный капот из композита, бампер с большим воздухозаборником, сплиттер, антикрыло с изменяемым вручную углом атаки и стоп-сигналом. На корме виден диффузор с выемками под два патрубка выхлопной системы. Кузов украшают логотипы NISMO и GT4.