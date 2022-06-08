Производитель реактивных ранцев JetPack Aviation построил летающий мотоцикл

Тестовые полеты «небесного мотоцикла» Speeder начнутся до конца 2022 года

Американская компания JetPack Aviation (JPA), более 10 лет занимающаяся разработками в области летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, представила готовый к полету прототип летающего мотоцикла P2 Speeder. В компании его называют Speeder Air Utility Vehicle (внедорожник Speeder Air).

Презентация «небесного» транспортного средства состоялась на саммите генеральных директоров Draper Venture Network в Калифорнии. За разработку мотоцикла отвечает специально созданный бренд JetPack Aviation Mayman Aerospace. В его ведении создание микро-спидеров вертикального взлета и посадки, подходящих для целого ряда приложений.

P2 Speeder — третий полномасштабный прототип будущего летательного аппарата. Размерами он сравним с обычным мотоциклом с угловатым корпусом из углеродного волокна. Как утверждается, он прост в использовании: взлетает и садиться по одному нажатию кнопки.

В воздух летательный аппарат и пилота поднимают восемь реактивных двигателей, которые работают на углерод-нейтральном или устойчивом авиационном топливе (SAF). В случае неисправности одного из двигателей запатентованная компьютерная бортовая система мгновенно перебалансирует тягу, чтобы обезопасить полет.

Модульная конструкция позволяет сконфигурировать Speeder для автономного или дистанционно-пилотируемого полета. Изначально он разрабатывался, как транспорт для полицейских, спасателей и военных, но может использоваться и в других областях. Например, при тушении пожаров, экстренной эвакуации больных или транспортировки промышленных грузов. По заявлению разработчиков P2 Speeder способен транспортировать до 450 кг груза на расстояние до 644 км со скоростью более 805 км/ч.

Компания уже работает с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) над сертификацией Speeder и ведет переговоры с потенциальными клиентами в сфере национальной обороны, перевозки критически важных грузов, тушения лесных пожаров и оказания помощи при стихийных бедствиях. Первоначальные дистанционно управляемые летные испытания прототипа P2 Speeder запланированы на третий квартал, а пилотные испытания намечены на конец 2022 года.