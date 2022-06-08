Российскую сеть АЗС Shell переименуют

Заправки Shell в России будут развивать под финской маркий Teboil

Российскую розничную сеть ООО «Шелл нефть», еще месяц назад принадлежавшую британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, переименуют в Teboil. Этот финский бренд перешел в собственность «ЛУКойла» в 2005 году.

О переходе сети АЗС Shell и завода по производству смазочных материалов в Тверской области в собственность российского «ЛУКойла» объявили 12 мая 2022 года. Завершить сделку о продаже 411 заправочных станций, из которых 240 принадлежат Shell и 171 работают по франшизе, планируют до конца 2022 года.

Тем временем ребрендинг заправок уже начался. Специально для АЗС Teboil разработают новое брендированное топливо и программу лояльности. Продукция завода смазочных материалов в Тверской области также будет продаваться под маркой Teboil.

Teboil Ab — нефтяная компания в Финляндии, занимающаяся маркетингом, продажей и дистрибуцией нефтепродуктов, а также эксплуатацией автозаправочных станций и станций технического обслуживания. С 2005 года — дочернее предприятие компании «ЛУКойл». Масла и смазки Teboil производятся на заводе LUKOIL Lubricants Europe Oy в Финляндии и тюменском заводе «ЛУКойла».

