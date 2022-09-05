Презентация нового Nissan X-Trail для Европы – смотреть онлайн

Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail представили в апреле прошлого года, а на глобальный рынок модель вышла летом этого. Теперь компания анонсировала дебют версии для рынка Европы.

Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании Nissan. Присоединится к просмотру можно 6 сентября в 12:00 по киевскому времени. Производитель обещает продемонстрировать все детали новинки и рассказать об уникальных технологиях, реализованных на новом X-Trail.